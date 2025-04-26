Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun, eşi Gözdem Ongun'un İBB'ye yönelik ikinci soruşturmada gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Ongun, "Sırada ne var' demiştim. Kutsallara saldırı varmış. Eşim olmaktan başka suçu (!) olmayan kıymetlimi, çocuklarımın yanında şafak vakti gözaltına aldınız. Hani eşler, çocuklar kutsaldı? Hani onlar, siyasi kavgalardan muaftı? Vicdansızsınız! Dostlarım; babaları cezaevinde, anneleri nezarethanede olan çocuklarımı yalnız bırakmayın." ifadesini kullandı.
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında 53 kişi için gözaltı kararı verildi. Aralarında tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun abisi, Murat Ongun'un eşi, İBB'nin üst düzey bürokratlarının olduğu 50 kişi gözaltına alındı.