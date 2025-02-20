Ankara'da Kahramankazan ilçesinde 24 yaşındaki A.E., tartıştığı 21 yaşındaki eşi G.N.E. ve 5 yaşındaki kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçakla yaraladı. Yaralı kadının pencereye çıkarak yardım istemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay sonrası kaçıp, kendisini de yaralayan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre Satıkadın Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan A.E. ile G.N.E. çifti henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. A.E., tartışmanın büyümesi üzerine eşi G.N.E. ve kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçaklayıp kaçtı.

Yaralı kadın olay sonrası pencereye çıkarak çevredekilerden yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, pencerede 'yardım edin' diyerek ağlayan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ile kardeşi, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.N.E.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, kasık bölgesinden yaralanan K.Ö. ise Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

KENDİSİNİ DE KARNINDAN YARALADI

Olayın ardından kaçan A.E., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Aynı bıçakla kendisini de karnından yaraladığı tespit edilen A.E., ambulansla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.