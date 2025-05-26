Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un Vietnam’a varış anı, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Güneydoğu Asya turunun ilk durağı olan Hanoi’de uçaktan inişleri sırasında çekilen görüntülerde, Macron'un eşinin Fransa Cumhurbaşkanı'na toakt attığı görüldü.

Associated Press tarafından kaydedilen görüntüde, uçağın kapısı açıldığında Emmanuel Macron beliriyor.

O esnada, Brigitte Macron’un elleri kadraja giriyor ve iki eliyle eşinin yüzüne doğru sert bir hareket yapıyor.

Görüntüde Brigitte Macron’un yüzü görünmüyor. Macron ise kısa süreli bir şaşkınlığın ardından dışarıya selam vererek yürümeye başlıyor.

Merdivenlerden inerken eşine her zamanki gibi kolunu uzatıyor fakat Brigitte Macron bu jesti karşılıksız bırakıyor.

'ŞAKALAŞMAYDI, TOKAT DEĞİL'

Sosyal medyada gece boyunca paylaşılan video, özellikle Emmanuel Macron’a muhalif hesaplarda geniş yankı buldu.

Görüntülerin doğruluğu önce Elysee Sarayı tarafından yalanlandı, ardından görüntülerin gerçek olduğu kabul edildi.

Le Parisien gaztesine konuşan, Cumhurbaşkanının yakın çevresinden bir kaynak olayı basit bir şakalaşma olarak yorumladı.

Pazartesi günü gazetecilere yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı ve eşi seyahatin başlamasından önce şakalaşıyordu” denildi.

Aynı kaynak, “Bu bir yakınlık anıydı, Rus yanlılarına malzeme vermeye yetti” ifadelerini kullanarak, eleştirilerin büyük ölçüde Rusya yanlısı çevrelerden geldiğini öne sürdü.

Emmanuel Macron’un bir haftalık Asya turunda Endonezya ve Singapur’a da uğraması bekleniyor.