Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak programına 10 yıllık evli olan Kadir ve Merve çifti katıldı. Merve program için stüdyoya gelirken, Kadir telefonla bağlandı.

İddiaya göre Kadir ve Merve çiftinin arası geçtiğimiz haftalarda oynanan ve 3-3 berabere biten Fenerbahçe - Kayserispor maçında açıldı.

ICARDI'YE MESAJ ATTI

Galatasaraylı olan Merve, Fenerbahçeli olan kocası Kadir'le dalga geçip, Mauro Icardi'ye sosyal medyadan mesaj attı.

FENERBAHÇELİ KADİR EVİ TERK ETTİ

Karısının dalga geçmesine daha fazla dayanamayan Fenerbahçeli Kadir evi terk etti.

'KARIM FENERBAHÇE İLE DALGA GEÇTİ'

Telefonla canlı yayına bağlanan Fenerbahçeli Kadir, Zahide Yetiş'e neden evi terk ettiğini anlattı:

"Fenerbahçe - Kayserispor maçını beraber izledik. Merve, 'bu maç berabere biterse şampiyon biz olacağız. 5. yıldızı biz takacağız' diyordu. Kayserispor maçında benimle sürekli dalga geçti, çok kalbim kırıldı"