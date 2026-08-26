Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde emekli olan 59 yaşındaki Zeki İnam’ın ceviz bahçesi kurma hayali, eşinin önerisiyle farklı bir tarımsal üretime dönüştü. Dereköseler köyündeki babadan kalma arazisini değerlendirmek isteyen İnam, ceviz için uygun olmadığını öğrenince aronyaya yöneldi.

CEVİZ YERİNE ARONYA DİKTİ

Uzun yıllar imam hatiplik yapan, son olarak Antalya Müftülüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev alan İnam, emekli olduktan sonra memleketine döndü. Eşi Özlem İnam ise ceviz yetiştiriciliği konusunda araştırma yaptığı sırada televizyonda aronyanın faydalarını öğrendi.

Eşinin ısrarıyla kararını değiştiren İnam, 10 dönümlük arazisinin 7 dönümüne yaklaşık 2 bin 100 aronya fidanı dikti.

İLK HASAT İÇİN HEDEF 300 KİLOGRAM

Bahçede bu yıl yaklaşık 300 kilogram ürün beklediklerini belirten İnam, "Yaklaşık 2 bin 100 fidanımız var. Yüzde 10 fire verdik. Bu kadar da beklemiyorduk ama bu yıl Allah'ın izniyle yaklaşık 300 kilogram ürün bekliyoruz" dedi.

Atıl durumdaki arazinin üretime kazandırılmasının önemine dikkat çeken İnam, "Yaptığımız çalışmalarla doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Zamanı faydasız işlerle harcamak yerine herkesin çalışması gerekiyor. İnsanlar inşallah bahçemizi örnek alır. Bizden gördüklerini kendileri de uygularlarsa hem biz hem de ülkemiz kazanır" ifadelerini kullandı.

“TOPRAKLA UĞRAŞMAK İNSANA ŞİFA VERİYOR”

Özlem İnam ise başlangıçta birkaç meyve yetiştirmeyi düşündüklerini ancak zamanla 2 bin 100 fidanlık bir bahçeye ulaştıklarını söyledi. İnam, "2-3 meyve alalım derken 2 bin 100 fidanımız oldu. Doğal olarak yetiştiriyoruz bu meyveyi. Elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalıştık. Yaz kış demeden çalıştık. Faydalı bir meyve yetiştirerek insanlara faydalı olacağımızı bilmek bize mutluluk veriyor" dedi.

Toprağın kendilerine büyük mutluluk verdiğini belirten İnam, "Toprakla ilgilenmek insana şifa veriyor, insanı hiç yanıltmıyor, ne ekersen kat ve kat fazlasını veriyor. Toprakla uğraşmayı herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.