Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde ikamet eden Ülkü (61) ve Döne Çengel (60) çifti, azimleri ve el emekleriyle çevrelerine örnek oluyor. Her şey 2006 yılında yakın çevrelerinden gelen talepler üzerine kendi mutfaklarında hamur işleri hazırlamalarıyla başladı. Lezzetlerinin kısa sürede dilden dile yayılması ve siparişlerin artması üzerine üretim kapasitelerini büyütme kararı alan çift, zamanla hayallerindeki dükkanı açarak işi profesyonel bir boyuta taşıdı.

Yoğunluğun arttığı dönemlerde kızlarının da desteğini arkasına alan Çengel çifti, tamamen geleneksel yöntemlerle hazırladıkları yöresel tatları müşterileriyle buluşturuyor. İşletmede simit, poğaça ve börek çeşitlerinin yanı sıra bölgenin vazgeçilmezi olan mercimekli ve patatesli bükme tezgahlardaki yerini alıyor.

'SAĞLIĞIN YERİNDE OLDUĞU SÜRECE ÜRETMEK ÇOK GÜZEL'

Yıllar öncesine dayanan hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşayan Döne Çengel, 2006 yılında evde sipariş üzerine attıkları ilk adımı zamanla nasıl geliştirdiklerini anlattı. Eşiyle hayatın her aşamasında omuz omuza verdiklerini belirten Çengel, "Eşimin yardımıyla yola çıktık. Ailecek bir şeyler yapıyoruz. Gençken hamur işlerine çok meraklıydım. Sürekli hamurla uğraşırdım. Öğrenmek için baklava ve bükme yapanların, annemin yanına otururdum. Hep bir iş yerim olsun istiyordum" dedi.

"ÜRÜNLERİMİZ ÖĞLENE KADAR BİTİYOR"

Yıllar önce kafaya koymuştum diyen Çengel, "Ürünlerimiz doğal, hiçbir katkı maddesi yok. Un, sıvı yağ, haşhaş, peynirle yapıyoruz. Eşimle gücümüzün yettiğince yapıyoruz. Sıkıştığımızda yardımcı eleman alıyoruz. Burası eşim için de değişiklik oldu. İkimiz de işimizi seviyoruz. Sipariş üzerine de yöresel hamur işlerini müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Sağlığın yerinde olduğu sürece üretmek çok güzel. Ürünlerimiz öğlene kadar bitiyor. Hemen ertesi günün hazırlığına başlıyoruz. Erken saatlerde iş yerimizi açıyoruz" açıklamasında bulundu. Müşterilerinin ürünlerden memnun kalmasının günün tüm yorgunluğunu unutturduğunu söyleyen Çengel, üretmeye devam ettiklerini vurguladı.

'ESKİ USUL YÖRESEL ÜRÜNLER YAPIYORUZ'

Eşinin el becerisi sayesinde işlerinin büyük bir uyum ve kolaylıkla ilerlediğini dile getiren Ülkü Çengel ise, "Eşimle çalışmak çok güzel. Yıllardır beraberiz. İş yerinde fırınlarla ve satışlarla ilgileniyorum. Eski usul yöresel ürünler yapıyoruz" açıklamasında bulundu.