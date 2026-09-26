Meksikalı internet fenomeni Yoatzi Castro, Anaheim’daki Disneyland’ın önünde canlı yayın yaptığı sırada bir erkeğin cinsel saldırısına uğradı. O anlar telefon kamerasına yakalandı.

Olay anının canlı yayına yansıması ve durumun park yetkililerine bildirilmesi üzerine şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırganın eşi ve bebeğiyle birlikte yürümesi dikkatlerden kaçmadı. Olay, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

EŞİNİN YANINDA TACİZ ETTİ

Castro arkadaşlarıyla fotoğraf için poz verdiği sırada, gözlüklü, açık mavi gömlekli ve şortlu bir erkeğin yanından geçerken sol elini kendisine doğru hareket ettirdiği görüldü.

Olay üzerine şahsın kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu belirten Castro, adama arkasından yumruk atarak bağırmaya başladı.

Şüphelinin "Üzgünüm, kazayla sadece... Neden bahsediyorsun?" dediği duyulurken, bebek arabası süren eşiyle birlikte Disneyland şato kapılarına doğru uzaklaştığı sırada Castro arkasından bağırdı.

Castro, "Bu iğrenç, sen bir pedofilisin. İğrenç insan, kadınlara saygısızlık ediyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

TACİZCİ GÖZALTINA ALINDI

Olayı yakındaki park çalışanlarına bildiren Castro'nun şikayeti üzerine Disneyland güvenliği şüpheliyi tespit ederek polise haber verdi.

Anaheim Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Eric Anderson, The Post'a yaptığı açıklamada, Castro'nun "bu erkek şahıs tarafından elle taciz edildiğini" belirttiğini ve güvenlik birimlerine eşkal tanımı sağladığını ifade etti. Polisin gözaltı öncesinde sorguladığı ve Castro tarafından Christopher Poitras olarak teşhis edilen şüpheli, hafif suç kapsamındaki cinsel saldırı şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin hakkında tutanak tutularak serbest bırakıldı.

Yaşadığı olayın ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Castro, "Kendimi inanılmaz derecede rahatsız hissettim ve dürüst olmak gerekirse canlı yayın yapıyor olduğumuz için çok minnettarım; çünkü canlı yayın yapmıyor olsaydık hiçbir kanıtımın olmayacağını hissediyorum, ama elimizde video vardı" dedi.

Şahsın bunu daha önce de yapmış olabileceğini hissettiğini ve bir daha böyle bir fırsat bulamamasını umduğunu belirten yayıncı, "Umarım dersini alır ve bir daha asla böyle bir şey yapmaz" ifadelerini kullandı. Anaheim Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, The California Post konuyla ilgili görüş almak üzere Poitras ve Castro'ya ulaştı.