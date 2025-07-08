Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte ile İngiltere'ye yaptığı üç günlük resmi ziyareti için RAF Northolt hava üssüne Başkanlık uçağıyla iniş yaptı.

Ancak uçaktan tek başına inen Emmanuel Macron'un son hareketi ve eşi Brigette'in tepkisi kameralara yakalandı.

ELİ HAVADA KALDI

RAF Northolt hava üssünde uçağından indikten sonra, Prens William ve Prenses Kate tarafından karşılanan Macron, eşi uçaktan inerken ona yardım etmek için elini uzattı.

Ancak Brigitte Macron bu jesti fark etmemiş gibi davranarak elini tutmak yerine merdiven korkuluğuna sarıldı.

Macron’un eli havada kaldıktan sonra Brigette, Macron'a dönüp gülümsedi. İkili, sarılmadan ve çok da konuşmadan İngiliz kraliyetini selamladı.

Olayın ardından çifte tahsis edilen araçta gerilimli bir atmosfer dikkat çekti. Brigitte Macron, çantasından çıkardığı telefonuna baktı. Eşi Macron'a bir bakış bile iliştirmedi.

O TOKADI HATIRLATTI

Bu sahne, Fransa’da daha önce büyük yankı uyandıran bir başka olayı hatırlattı. Mayıs ayında Vietnam’da çekilen bir görüntüde Brigitte Macron, uçağın merdivenlerinde eşinin yüzünü her iki eliyle itmişti.

Cumhurbaşkanı bu anı "şakalaşma" olarak nitelendirmişti ancak görüntüler, bu hareketin daha çok bir tokada benzediğini gözler önüne sermişti.

Daha sonra, Macron eşine kolunu uzatmış ancak Brigette kocasının koluna girmeyi redderek korkuluğa dayanmıştı.

KRALİYET AYAKTA KARŞILADI

Hava üssünde Macron çifti için karşılama töreni düzenlendi. İlk karşılama, İngiltere'nin Fransa Büyükelçisi Helene Duchene tarafından yapıldı.

Ardından çiftle tanıştırılan isimler arasında Londra Lord Vekili Sir Kenneth Olisa, Metropolitan Polis Müdürü Sir Mark Rowley, Northolt Üssü Komutanı Jonathan Hough ve Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Kathryn Colvin yer aldı.

Karşılama heyetinde ayrıca Paris Büyükelçisi Dame Menna Rawlings ile Kral’ın bekleme lordu Viscount Brookeborough da bulundu.

Macron çifti, İngiltere ziyaretlerine sabah saatlerinde başladı. Saat 11.30 civarında Prens ve Prenses ile buluştuktan sonra birlikte Windsor'a geçtiler.