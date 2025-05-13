Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto amacıyla düzenlenen gösteri sonrası Cumhurbaşkanı'na hakaret tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık için 4 yıl 8 ay hapis cezası istendi.
Ekol TV'de yer alan habere göre Ayık için iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, üç şüpheli hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.