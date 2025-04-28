Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Esila Ayık hakkında sosyal medyada yapılan "bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı" şeklindeki paylaşımlar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.
Başsavcılık tarafından yapılan araştırmada, paylaşımlarda yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyuna yanıltıcı bilgiler aktarıldığı tespit edildi.
Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan söz konusu paylaşımları yapan kişiler hakkında re'sen soruşturma başlattı.