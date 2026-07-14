Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki komşu arasında başlayan iddia, ölümle sonuçlanan bir silahlı saldırıya dönüştü. Olay, 12 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında Yenidere Mahallesi Burmalı Sokak üzerinde yer alan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yetiş Gönültaş (41), komşusu olan Y.D.’nin ikametine gitti. Gönültaş'ın evde bulunduğu esnada, diğer bir komşusu olan Süleyman Köroğlu (32) da adrese geldi.

KOMŞUSUNU EVDE SİLAHLA VURDU

Süleyman Köroğlu, evde karşılaştığı Yetiş Gönültaş'a, daha önce eşine sözlü tacizde bulunduğu ve göz kırptığı iddiasıyla yanında getirdiği tabancayla saldırdı. Tabancasını ateşleyen Köroğlu, Gönültaş'a 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılan Gönültaş olay yerinde can verirken, şüpheli Köroğlu ise hızla kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

KAÇAN ŞÜPHELİ SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yetiş Gönültaş’ın yaşamını yitirdiği kesinleşti. Gönültaş'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Süleyman Köroğlu ise polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde suç aleti olan tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Köroğlu'nun uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının bulunduğu saptandı. Emniyetteki işlemler sürüyor.