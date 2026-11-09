Şirket adına kayıtlı ticari araçlarla trafik denetimine giren sürücüler ve araç sahiplerini ilgilendiren SGK uygulamasında değişikliğe gidildi. Sigortasız sürücü tespit edildiğinde doğrudan şirkete ceza kesilmesi yerine, işçi-işveren ilişkisinin araştırılması kararlaştırıldı.

2021 yılından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile İl Emniyet Müdürlükleri arasında yürütülen uygulama kapsamında, ticari araçların trafik kontrollerinde sürücülerin sigorta durumu inceleniyor.

TRAFİK TUTANAKLARI SGK'YA GÖNDERİLİYOR

Şirket üzerine kayıtlı bir aracı kullanan kişinin SGK kaydının bulunmaması halinde trafik ceza tutanağındaki bilgiler kuruma iletiliyor. SGK da yaptığı inceleme sonucunda kayıt dışı istihdam tespit ederse araç sahibi şirkete idari para cezası uygulayabiliyor.

ARTIK DOĞRUDAN CEZA KESİLMEYECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte, sürücü ile araç sahibi şirket arasında geçmişte herhangi bir SGK kaydı bulunmaması durumunda yalnızca trafik tutanağına dayanılarak otomatik ceza uygulanmayacak.

Bunun yerine dosya SGK denetmenlerine gönderilecek. Sürücü ve işverenin ifadeleri alınarak aralarındaki ilişkinin iş sözleşmesine dayanıp dayanmadığı araştırılacak. Akrabalık, arkadaşlık veya aracın emanet olarak kullanılması gibi ihtimaller de değerlendirilecek. Ceza kararı, inceleme sonucunda hazırlanacak rapora göre verilecek.

ŞİRKETLERE KESİLEN CEZALAR 198 BİN LİRAYI AŞIYOR

Kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen şirketlere 5510 sayılı Kanun kapsamında farklı kalemlerde idari para cezaları uygulanıyor.

Mevcut tutarlara göre;

İşe giriş bildirgesinin verilmemesi halinde 66 bin 60 lira,

Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda sigortasız her işçi için 198 bin 180 lira,

Aylık prim ve hizmet belgesinde işçinin bildirilmemesi nedeniyle her ay 66 bin 60 lira,

Ücret bordrosunda işçinin yer almaması nedeniyle her ay 16 bin 515 lira,

Yasal kayıt ve belgelerdeki geçersizlik nedeniyle her ay 16 bin 515 lira ceza uygulanabiliyor.

Yeni genelgeyle birlikte daha önce incelenmiş ancak henüz sonuçlandırılmamış kayıtların da yeni hükümler doğrultusunda değerlendirilmesi öngörülüyor.