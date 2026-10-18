Antalya’da görülen boşanma davasında kadın, eşinin çocuklarla ilgilenmediğini ileri sürdü. Erkek ise eşinin kendisinden habersiz konut kredisi çektiğini belirterek bu durumu boşanma davasında kusur olarak gösterdi.

Aile mahkemesi, tarafları eşit kusurlu kabul etti. Kararın ardından dosya Yargıtay’a taşındı.

"EV ALMAK İÇİN KREDİ TEK BAŞINA KUSUR DEĞİL"

Dosyayı inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yüksek mahkeme, konut edinmek amacıyla kredi çekilmesinin tek başına kusurlu davranış olarak değerlendirilemeyeceğine işaret etti.

Kararda, borçlanmanın yalnızca eşten habersiz yapılmış olmasına bakılarak değerlendirme yapılamayacağı; kredinin hangi amaçla çekildiğinin ve evlilik sürecindeki diğer davranışların da dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

BORCUN AMACI BELİRLEYİCİ OLACAK

Avukat Fatih Kramercan da borcun hangi amaçla alındığının önemine dikkat çekti. Kramercan, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Yani taraf kumar borcu ödemek için kredi çekmişse boşanmada kusurlu bir davranıştır. Ancak ailenin ekonomisine katkı sunmak amacıyla borçlanmış ve yatırımlarını buna aktarmışsa kusur olarak addedilmemesi gerekmektedir.”

Bu değerlendirmeye göre, borcun aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kullanılması ile kişisel ve aileye zarar veren harcamalar için alınması aynı şekilde ele alınmamalı.

EŞTEN HABERSİZ KREDİ ÇEKENLER...

Yargıtay’ın bozma kararı, boşanma davalarında eşten habersiz alınan kredilerin değerlendirilmesine ilişkin önemli bir ayrımı ortaya koydu. Borçlanmanın amacı, kullanım şekli ve eşlerin evlilik sürecindeki tutumları birlikte incelenecek.

Kanal D’nin haberine göre karar, konut kredisi çekilmesinin tek başına boşanmada kusur kabul edilemeyeceğine işaret ediyor. Bununla birlikte, her olayın kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerekiyor.