Bir dönemin yıldız oyuncularından Yıldız Asyalı, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 8 ay önce apar topar Mustafa Semih Demirci ile evlenen Asyalı, eşi tarafından darp edildiğini iddia etti. O görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

"EŞİM TARAFINDAN ŞİDDETE UĞRADIM"

Asyalı, yaptığı açıklamada fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade ederek yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı.

Ünlü sanatçı, yayınladığı fotoğraflarla darp iddiasını gözler önüne sererken, "Kocam tarafından darp edildim" sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ UYANDI

Sanatçının paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sosyal medya kullanıcıları yaşanan olaya tepki gösterdi.