Skandal olayın detayları Yargıtay kararı ile gündeme geldi.

KONUŞMALARI KAYDEDİP BABASINA DİNLETTİ

Ankara'da yaşayan bir kişi eşine, evlenmeden önce bir cep telefonu hediye etti. Ardından eşine hediye ettiği telefondaki casus yazılım sayesinde mesajları ve konuşmaları kaydetti. Kayıtları babasına da dinlettiği öğrenildi. Evlenmelerinin ardından durumun farkına varan eş, mağdur edildiğini savunarak şikayetçi oldu.

HAPİS CEZASI İSTİNAFTA BOZULDU

Şikayet sonunda başlatılan soruşturma ve kovuşturma sonunda sanık "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay, "haberleşmenin gizliliğini ifşa etmek" suçundan yine 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İlk derece mahkemesinin veridiği karara yapılan itirazın ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, eylemin suç oluşturmadığı gerekçesiyle sanık hakkında beraat hükmü kurdu.

YARGITAY KARARI BOZDU

Temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılması yönünde tebliğname hazırladı.

Dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eylemin suç oluşturduğuna kanaat getirerek, istinaf kararını hukuka aykırı buldu ve bozdu.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Dairenin kararında, kişilere ait bilgi, düşünce, duygu ve tutumlarının; özel hayata ilişkin olsun ya da olmasın, başka kişi veya kişiler tarafından, özel bir çaba gösterilerek, doğrudan veya dolaylı şekilde okunmak veya dinlenmek suretiyle öğrenilmesinin, TCK'nın 132. maddesinde suç olarak düzenlendiği ifade edildi.

Dosya kapsamına göre, sanığın evlenmeden önce eşine hediye ettiği telefona casus program yüklediği, bu yolla haberleşme içeriklerini kaydettiği ve babasına dinlettiği aktarılan kararda, eylemin TCK'nın 132. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "haberleşmenin gizliliğini ihlal", aynı maddenin 2. fıkrasında düzenlenen "haberleşmenin gizliliğini ifşa" suçlarını oluşturduğu kaydedildi.

İstinaf mahkemesince, eylemin suç olduğunun gözetilmeden, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verildiğine işaret edilen kararda, bunun hukuka aykırı olduğu bildirildi.