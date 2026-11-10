İngiltere'de sabah işe gitmek üzere evden ayrılan ve sırra kadem basan 56 yaşındaki adamın, başka bir ülkede yeni bir hayat kurarak başkasıyla evlendiği ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden yanlışlıkla ifşa olan bu yasa dışı çifte evlilik vakası, havalimanında biten bir adli soruşturmaya dönüştü.

"İŞE GİDİYORUM" DİYEREK SIRRA KADEM BASTI

İngiltere'de yaşayan David Curtis, eşi Kirsty ile sıradan bir akşam yemeğinin ardından işe gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Kısa süre sonra eşine psikolojik sorunlar yaşadığını ve dünya turuna çıkacağını belirten bir mesaj atarak tüm iletişim kanallarını kapattı.,

SOSYAL MEDYADAKİ DAVETİYE GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kocasının pasaportunu alarak Tayland'a gittiğini öğrenen kadın, gerçeği sosyal medyadaki paylaşımlar üzerinden öğrendi. Curtis'in resmi evliliği devam ederken 35 yaşındaki başka bir kadınla evlendiği ve kendi ailesine Facebook üzerinden düğün davetiyesi gönderdiği belirlendi.

İNGİLTERE'YE DÖNÜŞÜNDE HAVALİMANINDA YAKALANDI

Olayın açığa çıkmasının ardından mağdur eşin avukatı aracılığıyla yaptığı şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ülkesine dönüş yapan Curtis, Heathrow Havalimanı'na ayak bastığı anda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

MAHKEME ÇİFTE EVLİLİK İÇİN HANGİ CEZAYI VERDİ?

Nottingham Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan ve suçunu itiraf eden sanık, çifte evlilik suçundan 18 ay ertelemeli 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanığa ayrıca 100 saat kamu hizmeti ve 804 sterlin para cezası kesti.