İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Sanchez'i Esenboğa Havalimanı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yetkililer karşıladı. İspanya Başbakanı Sanchez, zirveye eşi Begoña Gómez olmadan katıldı. Hakkında yürütülen yargı süreci kapsamında geçici olarak pasaportuna el konulan Gómez'in Ankara'ya seyahat talebi, İspanyol mahkemesi tarafından reddedildi. Lider eşleri için düzenlenen resmi programa davetli olan Begoña Gómez'in, devam eden adli süreç nedeniyle Türkiye'ye çıkışına izin verilmediği belirtildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.