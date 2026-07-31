Olay, saat 16.40 sıralarında Bayrampaşa ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Enis Emre C., eşine laf attığını öne sürdüğü 44 yaşındaki Raşit Ö. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki gerilimin hızla tırmanmasıyla tartışma yerini şiddetli bir kavgaya bıraktı.
Çevredeki vatandaşların araya girip kavgayı yatıştırmaya çalıştığı anlarda öfkesine hakim olamayan Enis Emre C., yanında taşıdığı silahı çıkararak etrafa rastgele ateş etmeye başladı.
KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN ESNAF YARALANDI
Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri, o esnada kavgayı sonlandırmak için müdahale eden 56 yaşındaki işletme sahibi Mehmet P.'nin karnına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan esnaf için çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Mehmet P. de Raşit Ö. de tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
İŞ YERİNDE YAKALANDI
Ortalığı savaş alanına çeviren Enis Emre C., olayın hemen ardından girdiği bir iş yerinde polis ekiplerinden kaçamadı. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilen şüpheli, olayda kullandığı suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.