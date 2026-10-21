İngiltere'nin Cambridgeshire bölgesinde yaşayan üç çocuk annesi Charlotte Peart’ın, eşine tamamen eğlence olsun diye yaptığı şaka tüm hayatını değiştirdi. Eşi Daniel'a kazı-kazan kartından 250 bin sterlin (16 milyon 621 bin 565 TL) kazandığını söyleyen genç kadının bu masum şakası, tam iki hafta sonra gerçek oldu.

66 MİLYON SERVET KAZANDI

Şakanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra piyango hesabını kontrol eden Peart, içinde unutulmuş yalnızca 1.50 sterlinlik bir bakiye olduğunu gördü. Şansını denemek amacıyla daha önce hiç tecrübe etmediği "Lotto Hotpicks" oyununu oynayan kadın, sabah e-postasını açtığında küçük bir teselli ikramiyesi kazandığını düşündü. Ancak kullanıcı hesabına girdiğinde ekranda beliren 1 milyon sterlinlik (66 milyon 503 bin 590 TL) dev rakam karşısında gözlerine inanamadı.

İLK EVİNİ ALDI

Kazandığı dev servetin şokunu atlattıktan sonra ilk iş olarak işte çalışan eşini arayan Peart, yaptığı şakanın gerçek olduğunu anlattı. İki hafta önceki asılsız haberin ardından gelen bu gerçek milyonerlik, 5 kişilik Peart ailesinin tüm kaderini değiştirdi. Milyoner aile, ilk yatırım olarak geniş bir ev satın aldı ve çocuklarıyla birlikte Lapland'de lüks bir tatilin ve özel hediyelerin tadını çıkardı.