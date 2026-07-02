Televizyon tarihine damga vuran yarışma programı “Var Mısın Yok Musun”, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Esra Erol’un sunumuyla yayınlanan programda İstanbullu yarışmacı Taha Günaydın, büyük ödül için yarıştı.

EŞİYLE BİRLİKTE ARABA ALMAYI HAYAL ETMİŞTİ

32 yaşındaki Taha Günaydın, yarışmaya eşiyle birlikte hayalindeki arabayı almak ve yeni bir hayat kurmak amacıyla katıldı. Program boyunca stratejik hamleleriyle dikkat çeken yarışmacı, özellikle ilk turlarda yaptığı istatistik hesaplamalarıyla öne çıktı.

EĞLENCELİ DİYALOGLARI GÜLDÜRDÜ

15 numaralı kutuyla yarışan Taha, ilk aşamalarda açtırdığı düşük miktarlı kutularla avantaj elde etti. Eşi Merve ile olan eğlenceli diyalogları ise stüdyoda ve ekran başında izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

1 MİLYON TL'Yİ AŞKIN TEKLİFİ KABUL ETTİ

Yarışma boyunca farklı teklifler alan Taha Günaydın, son aşamada bankanın sunduğu 1 milyon 75 bin TL’lik teklifi kabul etme kararı aldı. Böylece büyük ödülü riske atmadan yarışmadan ayrılan Taha, hayaline bir adım daha yaklaşmış oldu.

Ancak yarışmacının açtığı kutudan 500 bin TL çıkması, programın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Taha’nın kararı stüdyoda şaşkınlık yaratırken, yarışma izleyicileri tarafından da büyük ilgi gördü.

Büyük ödülün 5 milyon TL olduğu yarışmada, 1 milyon TL'yi aşan teklifi kabul eden yarışmacı, sezonun en yüksek ödülünü kazanan isimler arasına girdi.