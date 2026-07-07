Olay, 1 Şubat'ta Kepez Hamidiye Mahallesi'ndeki 960 TOKİ Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri hekimi olarak görev yapan Doğa Üçtepe ile eşi E.Ü. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Üçtepe'nin, eşini ekmek bıçağıyla baş, boyun ve karın bölgesinden çok sayıda kez bıçakladığı, ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan E.Ü. tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan Doğa Üçtepe çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

'VÜCUDUMDA 50 BIÇAK YARASI VAR'

Duruşmada dinlenen müşteki E.Ü., sanığın tartışma sırasında kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, yatak odasının kapısını kırarak içeri girdiğini ve kaçmaya çalıştığı sırada defalarca bıçakladığını öne sürdü. Hastanede uzun süre tedavi gördüğünü belirten E.Ü., vücudunda yaklaşık 50 bıçak yarası bulunduğunu, kalıcı sağlık sorunları yaşadığını ifade etti.

SANIKTAN SKANDAL TALEP

Tutuklu sanık Doğa Üçtepe ise SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada suçlamaları kabul etmedi. Tartışmanın yatak odasında başladığını belirten Üçtepe, "Eşim sinirlenip kapıyı çarparak odadan çıktı. Kapının çarpılması nedeniyle pervazında hasar oluştu. Kapıyı kırarak içeri girdiğim iddiası doğru değildir. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Eylül tarihine erteledi.