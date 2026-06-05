Sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın ile sevgilisi arasında geçtiği öne sürülen mesajlaşmalar, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Yazışmalarda, sevgilinin kadının eşini kahvehanede oyalayarak eve gelmesini engellediğini iddia etmesi dikkat çekti.

İddiaya göre olay, sevgilinin kadına gönderdiği "Hazırlan, geliyorum" mesajıyla başladı. Kadın ise eşinin yakınlarda bulunduğunu ve her an eve gelebileceğini belirterek buluşmaya sıcak bakmadığını ifade etti.

MESAJLAŞMALAR GÜNDEM OLDU

Bunun üzerine sevgili olduğu öne sürülen kişi, durumu çözdüğünü söyleyerek kadını ikna etmeye çalıştı. Paylaşılan mesajlarda şahsın, kadının eşiyle kahvehanede karşılaştığını ve ona "Çok önemli bir işimiz var, iki saat buradan ayrılma" dediğini anlattığı görüldü.

Mesajlarda yer alan ifadeler sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde yorumlanırken, yazışmaların gerçekliği ve hangi tarihte gerçekleştiği konusunda herhangi bir resmi doğrulama bulunmuyor.

Öte yandan olayla ilgili herhangi bir adli soruşturma ya da resmi makamlar tarafından yapılmış açıklama da kamuoyuna yansımış değil. Sosyal medyada dolaşıma giren mesajlar, birçok kullanıcı tarafından ihanetin boyutunu gösteren çarpıcı bir örnek olarak değerlendirilirken, bazı kullanıcılar ise paylaşımların doğruluğunun teyit edilmesi gerektiğine dikkat çekti.