Aydın Efeler ilçesinde iddiaya göre A.A. isimli kadın ile G.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.
3 KEZ BIÇAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Bu sırada olay yerine ambulans da sevk edildi. A.A. ve kız kardeşi ile eniştesi polis ve sağlık ekiplerine G.A.'nın düşüp, başından yaralandığını söyledi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan G.A.'nın 3 kez bıçaklandığı ortaya çıktı.
EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADKI
Durumun polise bildirilmesi üzerine polis şüpheli olarak A.A.'yı gözaltına aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan G.A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
G.A. eşinden şikayetçi olmazken, A.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.