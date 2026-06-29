Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnibektaş Mahallesi'nin muhtarı Hamza Turan hakkında, eşine yönelik şiddet ve tehdit iddiaları üzerine adli süreç başlatıldı. İddiaya göre olay, 23 Haziran sabah saatlerinde meydana geldi. E.O.T. isimli kadın, eşi Hamza Turan'ın kendisini darbettiğini ve bıçakla tehdit ettiğini belirterek jandarmaya başvurdu ve şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatılırken, Hamza Turan hakkında bir ay süreyle evden uzaklaştırma ve koruma tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Ancak hakkında verilen önleyici tedbir kararına uymadığı belirlenen Turan, aynı gün yeniden gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen mahalle muhtarı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararının ardından Çepnibektaş Mahallesi Muhtarlığı'nda görev değişikliğine gidildi. Mahallenin birinci azası Savaş Yılmaz'ın, yeni bir karar alınana kadar muhtarlık görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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