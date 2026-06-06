Gümüşhane'de Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde eşi Arzu P'yi (26) darbederek öldürdükten sonra kaçan H.P. (27), polis ekiplerince ilçe merkezinde saklandığı depoda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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