Gümüşhane'de Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde eşi Arzu P'yi (26) darbederek öldürdükten sonra kaçan H.P. (27), polis ekiplerince ilçe merkezinde saklandığı depoda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gümüşhane'de Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde eşi Arzu P'yi (26) darbederek öldürdükten sonra kaçan H.P. (27), polis ekiplerince ilçe merkezinde saklandığı depoda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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