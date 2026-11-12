Yapay zekanın yıldızı haline gelen NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Çinli bir ajan olduğu iddia edilen Alice Huang'la yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasından sonra istifa etti.

Jensen Huang'ın kararı, NVIDIA Başkan Yardımcısı Kimberly Powell ile de ilişki yaşadıklarının ortaya çıkmasıyla hızlandı. NVIDIA hisseleri CEO Huang'ın istifası ardından yüzde 10 geriledi

Şirketten yapılan açıklamada, "NVIDIA’nın mevcut İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü Colette Kress, Geçici Üst Yönetici olarak görev yapmayı kabul etti" ifadelerine yer verildi.

NBC News’e konuşan ve konuya aşina bir kaynak, Nvidia yönetim kurulunun Huang’ın şirketteki geleceğini görüşmek üzere çarşamba gecesi toplandığını ve Beyaz Saray’ın da bu toplantıdan haberdar olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

1990’ların başında kurucu ortakları arasında yer aldığı Silikon Vadisi merkezli çip üreticisi Nvidia’da o dönemden bu yana görev yapan 63 yaşındaki Huang, son yıllarda yapay zeka alanındaki hızlı yükseliş sürecinde şirkete liderlik ediyordu. The New York Times gazetesi çarşamba günü, Nvidia’da çalışmış beş kişiye dayandırdığı haberinde Huang’ın kendisine bağlı çalışan evli bir sağlık sektörü yöneticisiyle evlilik dışı ilişki yaşadığını ve bu durumun Nvidia’nın davranış kurallarına aykırı göründüğünü yazdı.

NBC News söz konusu iddiaları bağımsız olarak doğrulamadığını bildirirken, Nvidia ve adı geçen yönetici çarşamba günü The New York Times’ın haberine ilişkin çok sayıda yorum talebine yanıt vermedi. Bu iddia, Huang’ın Çin adına casusluk yaptığına inanılan bir kadınla ilişki yaşadığı yönündeki haberlerin hemen ardından gündeme geldi.

Çin istihbaratı bağlantısı iddiaları ve soruşturma

Nvidia hakkında bilgi sahibi bir kişi ve konuya vakıf eski bir ulusal güvenlik yetkilisine göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu bahar Trump yönetimindeki yetkililere bir bilgi notu gönderdi. Notta, ABD istihbaratının Huang’ın Çin istihbarat servisi unsuru olan bir iş insanıyla romantik bir ilişki içinde olduğunu gösterdiği aktarıldı. Söz konusu bilgi notu ilk olarak geçen hafta The New York Times ve Financial Times tarafından konuya aşina kaynaklara dayandırılarak haberleştirildi.

Söz konusu iş insanı Alice Huang, Nvidia’dan gelişmiş çipler satın alan Singapur merkezli Megaspeed şirketinde üst düzey bir pozisyonda görev yapıyordu. Megaspeed ve bağlantılı diğer şirketler, ABD yapımı çipleri Çin’e kaçırdıkları iddiasıyla yürütülen ABD cezai soruşturması kapsamında bulunuyor. Eski ulusal güvenlik yetkilisine göre Alice Huang’ın Çin’in istihbarat teşkilatı Devlet Güvenlik Bakanlığı ile olan kesin rolü ve ilişkisi netlik kazanmazken, kadrolu bir ajan olmaktan ziyade Jensen Huang’a erişimi nedeniyle iş birliği yapmasının ve bilgi paylaşmasının istenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Nvidia yönetim kurulu pazar günü yaptığı açıklamada, Huang’ın yabancı bir istihbarat operasyonunun kurbanı olup olmadığının araştırıldığını duyurdu. Kurul salı günü ise soruşturmayı yürütmek üzere eski bir ABD savcı vekili ve onun hukuk bürosuyla anlaşıldığını bildirdi.

Çalışanlara gönderdiği bir notta özür dileyen ve bağımsız soruşturmayı desteklediğini ifade eden Huang, "Eşime sadakatsizlik ettim. Yaptıklarım onu ve çocuklarımızı incitti. Yaptığımın hiçbir mazereti yok. Çok üzgünüm" dedi. Haberlerin ardından Washington’daki birçok yetkili Nvidia’nın daha sıkı denetlenmesi ve Huang’ın şüpheli Çinli ajanla ilişkisi hakkında ifade vermesi çağrısında bulunurken, Çin ise iddiaları reddederek bunların "tamamen asılsız ve Çin’i karalamaya yönelik" olduğunu savundu.

Hisselerdeki düşüş ve teknoloji dünyasından tepkiler

Çarşamba günkü The New York Times haberinden önce bile Nvidia hisseleri bu hafta yüzde 11 düşerek şirketin kağıt üzerindeki değerinde yaklaşık 500 milyar dolarlık kayba yol açmıştı. Yapay zeka uygulamalarının temelini oluşturan ve borsalar ile genel ekonomik büyümeyi yeni zirvelere taşıyan GPU çiplerine yönelik yoğun talep sayesinde piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıkan şirkette, Huang’ın ayrılığı pek çok belirsizliği beraberinde getirdi.

İkinci ilişki haberinin çarşamba günü ortaya çıkmasından önce Silikon Vadisi, Wall Street ve Washington’dan pek çok tanınmış isim Huang’a destek vermişti. ABD Başkanı Donald Trump pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada Huang’ın "ülkemiz için harika bir iş çıkardığını" belirterek, "Onun onurlu bir adam olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bunun için bir mazereti vardır. Dinlemek gerekir" ifadelerini kullandı.

Girişim sermayesi grubu Sequoia’nın ortaklarından Shaun Maguire, X platformunda yaptığı paylaşımda Huang’ın "bu neslin en büyük girişimcilerinden biri" olduğunu belirterek, "İki yanlış bir doğru etmez ve Jensen’ın Amerika’nın yapay zeka liderliği için yeri doldurulamaz olduğuna inanıyorum" yazdı. SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk ise Maguire’ın paylaşımının altına "Katılıyorum" yanıtını verirken, karar öncesinde çarşamba gecesi bir paylaşıma verdiği yanıtta da Huang’ı işe almanın "bir onur olacağını" ifade etti.