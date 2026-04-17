Olay, başkent çevresindeki bir yerleşim alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eve geldiğinde eşi ve kız kardeşinin ihanetiyle karşılaşan kadın, tarafları balkon kısmına çıkmaya zorladı. Sokaktaki vatandaşların duyacağı şekilde yüksek sesle bağırmaya başlayan kadın, yaşanan durumu tüm mahalleye ilan etti.

MAHALLE SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Kadının yüksek sesli tepkisi ve yardım çağrıları üzerine apartman sakinleri ile çevredeki vatandaşlar sokağa toplandı. O anlarda balkon kapısında bekletilen eş ve kız kardeşin, çevredeki kalabalığın bakışları altında kaldığı görüldü. Olayın büyümesi üzerine mahallede kısa süreli bir hareketlilik yaşandı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Görüntülerde kadının yaşadığı durumu çevreye anlatarak her iki ismi de protesto ettiği anlar yer aldı.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma başladı. Bazı kullanıcılar yöntemin sertliğini eleştirirken, büyük bir kesim kadının tepkisinin toplumsal bir karşılığı olduğunu savundu.