

Berber çıraklığından beyaz perdeye uzanan yaşam hikayesiyle dikkati çeken ve canlandırdığı kötü karakterlerle hafızalara kazınan Coşkun Göğen, 36 yıldır Antalya'da yaşamını sürdürüyor.

Bir eğlence merkezinde halkla ilişkiler koordinatörlüğü yaparak çalışmaya devam eden Göğen, sinemaya büyük önem veriyor.

2018'de kızı Dünya'yı, 7 ay önce eşi Anjelika'yı kanserden kaybeden oyuncu eşinden hatıra kalan Ravd" isimli köpeğine sarılarak hasret gideriyor.

Coşkun Göğen-Anjelika Göğen

En son oynadığı 'Mitoloji Mafyası' komedi filminin vizyona girmesini dört gözle bekleyen Göğen, zaman zaman basında sağlığının kötü olduğu, hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberlere tepki gösteriyor.

Göğen, 7 yıl önce aort ameliyatı sonrası çekilen fotoğrafının yeniymiş gibi servis edilerek, sağlığıyla ilgili olumsuz haberlerin basında yer aldığını söyledi.

"İKİ GÜNDÜR GECE GÜNDÜZ HERKES BENİ ARIYOR"

Bu tür haberlerin kendisini üzdüğünü dile getiren Göğen, "Karakterimi, nasıl bir aile reisi olduğumu herkes biliyor. Üzgünüm, sağlığımla ilgili basında yer alan iddialardan dolayı iki gündür gece gündüz herkes beni arıyor. Ne amaçla yapılıyorsa benimle oynamasınlar, çok rahatsız oldum. İşine gücüne bakan biriyim. 80 yaşını buldum, bundan sonra macera da aramıyorum. Reklama da hiç ihtiyacım yok" dedi.

"1 YILDA 14 KİLO VERDİM"

Sevenlerinin kendisiyle gördükleri her yerde fotoğraf çektirdiğini aktaran Göğen, "İlkokul mezunuyum, 3 dil biliyorum. 9 yaşından beri çalışıyorum. Neyi görmedim ki. Aile yaşantım çok güzel, evlatlarım var. Bir evladımı kaybettim, 7 ay önce de eşimi kaybettim. Üç ay içinde 4 arkadaşımı kaybettim. 1 yılda 14 kilo verdim" diye konuştu.

Geçmişte, zor şartlarda imkansızlıklar içinde iyi filmler çektiklerini ifade eden Göğen, "Yeşilçamlı olmaktan gurur duyuyorum. Öyle büyük harika insanlarla çalıştım. Kadın erkek cinsiyet yoktu orada, hep arkadaşlıklar dostluklar vardı. Beraber yemek yiyorsunuz, aç olana ikram ediliyor, evden bir şeyler götürüyorsun. Biz halen yaşıyoruz, toplum bizi seviyor" dedi.

"FERDİ TAYFUR EN İYİ AKTÖR"

Göğen, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un bir değer olduğunu belirterek, "Çok fazla büyük şarkıcılarla çalıştım ama en iyisi, sinema tipi, en iyi aktör en çalışkanı Ferdi Tayfur. Çok fazla kadın oyuncuyla çalıştım ama Necla Nazır klas kadınlardandı. Buradan selam yollamak isterim, harika bir insandır. 5-6 filmde çalıştık" diye konuştu.