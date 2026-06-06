Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşine yönelik gerçekleştirilen saldırı, market çalışanlarının müdahalesi sayesinde daha büyük bir faciaya dönüşmeden önlendi. Tüfekle markete giren saldırgan, silahını kullanamayınca yanında taşıdığı bıçakla eşini ağır yaraladı.

Olay, Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Latife D.'yi takip eden Ulaş D., kadının alışveriş yaptığı markete elindeki tüfekle girdi.

Market içerisinde eşini bulan şüpheli, tüfeği doğrultarak ateş etmeye çalıştı. Ancak durumu fark eden market çalışanları hızla müdahale ederek saldırganın üzerine atladı. Yaşanan arbede sırasında tüfek yere düşerken, çalışanlar silahı etkisiz hale getirdi.

Tüfeğini kullanamayan Ulaş D., bu kez yanında taşıdığı bıçağı çıkararak eşine saldırdı. Vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Latife D., market içerisinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda kaçan şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında daha önce çeşitli suçlardan 9 kayıt bulunduğu öğrenilen saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, ağır yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.