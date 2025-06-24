Antalya'da boşanma aşamasındaki Fadim Temirhanoğulları'nın (52) öldürülmesiyle ilgili eşi Savaş Temirhanoğulları (48) ile kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen arkadaşı Fikret İnal'ın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında cinnet anında cinayeti işlediğini öne süren Savaş Temirhanoğulları, "Organize suç örgütü lideri değilim. Kadın öldüren adam, 'adam' değildir" dedi. Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair yeni rapor talebini ise mahkeme heyeti reddetti.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine ateş edip, kaçtı. Bu sırada odasında uyurken silah seslerine uyanan çiftin kızları İ.T. (15), kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

KORKUTELİ'DE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Temirhanoğulları ve İnal'ı saklandıkları yerde, suç aleti tabancayla yakaladı. Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Fikret İnal tutuklandı.

4'ÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Temirhanoğulları'nın 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', İnal'ın ise 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık' suçlamasıyla yargılandığı davanın 4’üncü duruşması, bugün 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Savaş Temirhanoğulları, "Hiçbir şekilde oraya eşimi öldürmek için gitmedim. Benim öyle bir kastım olsa, çocuğumun olduğu yerde bu işi yapmazdım. Organize suç örgütü lideri değilim. Cinnet anında öldürdüm. Kadın öldüren adam, 'adam' değildir. Bunu ilk ifademde de söyledim. Yalan söylemedim. Doğru neyse o" diye konuştu.

'CİNAYET, OLAYIN SICAKLIĞI İLE MEYDANA GELDİ'

Tutuklu sanık Fikret İnal da savunmasında, sosyal medya hesabında paylaştığı, tabanca, şarjör ve 'F' şeklinde dizilmiş kurşunların olduğu fotoğrafa ilişkin savunma yaptı. İnal, "Sosyal medya paylaşımlarımla ilgili bir şeyler söylüyorlar. O kurşunlar benim adım ile alakalı. O gün barışmak için gittik. Aklımızdan öyle bir şey geçmedi. Kapıyı bize maktul açtı. Böyle olsun istemedik. Cinayet, olayın sıcaklığı ile meydana geldi" dedi.

'ÇOCUĞUMU TASARLAYARAK 9 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ'

Sanık savunmalarına itiraz eden maktulün annesi Mediha Saçlı ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Çocuğumu tasarlayara 9 kurşunla öldürdü. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Sanık Fikret İnal'ın sosyal medya hesaplarına dikkati çeken Fadim Temirhanoğulları'nın kardeşi Hatice Saçlı da "Fikret İnal'ın sosyal medya hesabında silah ve kurşun resimleri var. Normal bir vatandaş olarak bizler öyle şeyler paylaşmayız. Aile olarak o paylaşımları gördük. 2 katilin de en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

'HAKSIZ TAHRİK' SAVUNMASI

Öldürülen kadının ailesinin avukatı, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, olayla ilgili haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini belirterek, "Sürekli katil üzerinde durduk. Karşı taraf olaya ilişkin 'Haksız tahrik vardır' diyor. Yanındaki diğer sanık Fikret İnal'ın burada oynadığı rol önemli. Fikret'in o gün, orada ne işi vardı? 2 sokak öteye aracı bırakarak eve gidiyorlar. Fikret barıştırmak üzere orada olsaydı, evden kaçarak gitmezlerdi. Fikret'in iyi niyetli bir adam olmadığı çok açık" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının Savaş Temirhanoğulları'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair yeni bir rapor alınması talebini reddetti. Duruşmada, maktulün üzerinde bulunan DNA örneklerinin kime ait olduğunun belirlenmesi için adli tıptan beklenen raporun, Fikret İnal ile ilgili olan bölümünün geldiği ve DNA örneklerinin Fikret İnal ile uyuşmağı belirtildi. Savaş Temirhanoğulları'nın raporunun ise henüz mahkemeye ulaşmadığı kaydedildi. Mahkeme heyeti, 2 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

'3 ÇOCUK YETİM KALDI'

Duruşma sonrası açıklama yapan anne Mediha Saçlı, kızının ölümüyle yıkıldığını belirterek, "Benim çocuğum hayattaydı, 9 kurşunla öldürüldü. Bu nasıl bir vicdandır? Zorla girip, benim çocuğumu öldürüyor. Çocuk, annesini kanlar içinde buluyor. En ağır cezayı almalarını istiyorum. En azından yüreğime su serpilsin. Çocuğumu genç yaşta toprağa koydular. Çocuk annesini kanlar içinde buluyor. Bu çocuk nasıl yaşayacak? Okullarda ne diyecekler? 'Senin baban katil' diyecekler. 3 çocuk yetim kaldı. Üstelik hala tehdit ediyorlar. Bakışları bile tehdit dolu. Allah kimseye böyle koca vermesin" dedi.

'MAHKEME, BEYANLARA İTİBAR ETMEDİ'

Avukat Tozbey de "Önceki duruşmalarda olduğu gibi, sanık Savaş Temirhanoğulları ifadesinde 'Beni aldattığı için öldürdüm' dedi. Diğer sanık Fikret İnal ise gece saat 04.00'te Savaş Temirhanoğulları ile birlikte Fadim'in evine sadece barıştırmak amacıyla gittiğini iddia etti. Ancak mahkeme, bu beyanlara itibar etmedi ve iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi. Fadim'in üzerinden elde edilen bazı DNA örneklerinin, Savaş Temirhanoğulları mı yoksa Fikret İnal'a mı ait olduğuna ilişkin inceleme sürüyor. Sanık avukatlarının, Savaş Temirhanoğulları'nın akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor talebi ise mahkemece reddedildi" diye konuştu.