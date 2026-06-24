Ordu Kumru’da meydana gelen olayda, Serkan S., tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Emine Sanmak'ı kendilerine ait manav dükkanında bıçakladı. Serkan S., olaydan sonrası 300 metre uzaklıkta bu sefer de minibüs şoförü Çelik A.'yı bıçakla yaraladı. HAYATINI KAYBETTİ Ağır yaralanan Emine Sanmak, kaldırıldığı Kumru Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çelik A.'nın ise tedavisi sürüyor. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Olayın ardından jandarma ekiplerine teslim olan Serkan S., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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