İddianameye göre olay, 2024 yılında çiftin yaşadığı evde meydana geldi. Rieben’in, boşanmak isteyen eşini tartışma sırasında boğarak öldürdüğü, ardından cesedi ortadan kaldırmak amacıyla testere, bıçak ve bahçe makası gibi aletlerle parçaladığı belirtildi. Savcılık, bazı vücut parçalarının blenderdan geçirilerek yok edilmeye çalışıldığını da dosyaya ekledi.

RAHMİNİN ÇIKARILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Tıbbi uzmanlara göre, olay sırasında vücudun özellikle hedef alınarak “kasıtlı şekilde parçalandığı” ya da “aşağılayıcı bir biçimde zarar verildiği” değerlendirildi. Bu kapsamda, kurbanın rahminin diğer dokulardan ayrılarak dikkatlice çıkarıldığı belirtildi.

Yetkililer ayrıca, cesedin bazı parçalarının endüstriyel bir blender kullanılarak parçalandığını, ardından “püre haline getirildiğini” ve izlerin yok edilmesi amacıyla kimyasal bir çözeltiyle işlem gördüğünü doğruladı.

KIZININ CESEDİNİ BABASI BULDU

Ailenin yakın bir dostu, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, Rieben’in Kristina’nın nerede olduğuna dair bilgisinin olmadığını ısrarla söylediğini ve zaman zaman kendiliğinden ortadan kaybolduğunu iddia ettiğini aktardı. Aynı kaynak, babanın çamaşır odasındaki siyah poşeti açtığında, kızının saçları hâlâ üzerinde olan kesik başıyla karşılaştığını ifade etti.

‘BİR KAZA’ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mahkemede gözyaşları içinde konuşan Rieben, eşini sevdiğini söyleyerek, “Aileme tarif edilemez bir acı yaşattım. Yaptığım şey affedilemez. Tüm sorumluluğu üstleniyorum ve çok pişmanım” dedi. Eşinin ölümünün kendi elleriyle gerçekleştiğini kabul eden sanık, buna rağmen olayın bir “kaza” olduğunu ifade etti.

Savcılar ise Rieben’in ifadesine karşı çıkarak, cinayetin bilinçli, kasıtlı ve büyük bir soğukkanlılıkla işlendiğini vurguladı. İddianamede, cinayetin arkasında sanığın boşanmayı reddetmesi, kontrol arzusu ve öfke duygularının bulunduğu ifade edildi.

DAHA ÖNCE POLİS MÜDAHALESİ YAŞANDI

Mahkeme tarafından görevlendirilen psikiyatr Frank Urbaniok da Rieben’in narsistik eğilimler ve obsesif kompülsif belirtiler gösterdiğini belirtti.

2017 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan çiftin, sosyal medyada “kusursuz” bir aile görüntüsü çizdiği ancak daha önce de ev içi anlaşmazlıklar nedeniyle polis müdahalesi yaşandığı ortaya çıktı.

KARAR 13 MAYIS’TA

Basel yakınlarındaki Binnigen’de yaşanan olay, ortaya çıkan detayların ardından yalnızca İsviçre’de değil, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Mahkemenin kararını 13 Mayıs’ta açıklaması bekleniyor.