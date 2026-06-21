Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Doktor Kamil Sokak’ta A.A. (53), eşini takip ederek rahatsız ettiğini öne sürdüğü H.Y. (54) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., belinden çıkardığı tabancayla H.Y.’yi iki bacağından defalarca vurarak yaraladı.

Şüphelinin, olayın ardından bölgeden uzaklaşmadan önce yaralıya kendi kemeriyle turnike uyguladığı öğrenildi. A.A., kısa süre sonra suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan sokak ortasında yaşanan olay, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde taraflar arasındaki tartışma, A.A.’nın silahını çıkararak ateş etmesi, yaralının yere yığılması ve ardından vatandaşlar ile ekiplerin yaralıya müdahale ettiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.