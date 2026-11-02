Samsun’un Canik ilçesinde alkol alıp ailesine dehşeti yaşatan bir kişi, eşi ve kızını ölümle tehdit edip sokağa attıktan sonra mutfakta ocakta yemek unutunca evi yaktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Canik ilçesine bağlı Devgeriş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öne sürülen R.S., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi A.S. (48) ve kızı İ.N.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.S., eşi ve kızını ölümle tehdit ederek zorla evden kovdu. Can güvenliklerinden endişe eden anne ile kızı evi terk etmek zorunda kaldı.

YEMEK PİŞİRİRKEN SIZDI, EV DUMANA BOĞULDU

Ailesini dışarı atan R.S., bir süre sonra mutfağa geçerek ocakta yemek pişirmeye başladı. Ancak aşırı alkolün etkisiyle uyuyakalan şahsın ocakta unuttuğu yemek tenceresi bir süre sonra alev aldı. Alevlerin mutfağa sıçramasıyla daireden yükselen yoğun dumanları fark eden çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü.

ANNE VE KIZI ŞİKAYETÇİ OLDU, GÖZALTINA ALINDI

Yangının ardından olay yerine gelen ve ölümle tehdit edildiklerini belirten eş A.S. ile kızı İ.N.S., polis ekiplerine başvurarak R.S.’den şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.