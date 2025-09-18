12 Eylül’de Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Araçtaki Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen boğularak yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı kurtulan Serdar Kıyak, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANDI
Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan kısa süre önce ailesine “Beni tehdit ediyor” mesajı gönderdiği ortaya çıkınca, Kıyak çıkarıldığı mahkemece ‘eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı.
İNTİHARA KALKIŞTI
Tutuklu bulunduğu Bafra Kapalı Cezaevi’nde intihara teşebbüs eden Kıyak, cezaevi görevlilerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kıyak, psikiyatri muayenesinden geçirildikten sonra tedbir amaçlı Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.