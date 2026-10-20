2004 Türkiye İkinci Güzeli Fatoş Seğmen, eşi Bülent Erdoğan'ın vefatının ardından hayatını kaybeden kızı Alya Erdoğan'ın ölüm nedenini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklama, küçük Alya'nın sekiz aylıktan bu yana kronik bir rahatsızlıkla mücadele ettiğini ve rutin bir hastane kontrolünde kaptığı virüsün ardından organ yetmezliği yaşadığını ortaya koydu.

KRONİK SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Kızının vefatı sonrası süreci aktaran Fatoş Seğmen, Alya'nın henüz bebeklik döneminde ağır sağlık sorunlarıyla karşılaştığını belirtti. Sekiz aylıkken başlayan kronik hastalık nedeniyle en küçük bir enfeksiyonda dahi hayati risk oluştuğunu ifade eden Seğmen, dört buçuk yıl boyunca kesintisiz bir tedavi sürecinin yürütüldüğünü kaydetti. Bu süreçte iki kez entübe edilen ve yoğun bakım tedavisi gören Alya'nın, mayıs ayında sağlığına kavuşarak taburcu edildiği açıklandı.

VİRÜS SONRASI AKCİĞERİ TAMAMEN KAPANDI

Her şeyin yolunda gittiği düşünülen dönemde rutin bir hastane kontrolü sırasında küçük çocuğun virüs kaptığı tespit edildi. Solunum yollarını hedef alan enfeksiyon nedeniyle Alya'nın sol akciğeri tamamen işlevini kaybetti. Özel hastanelerin kabul etmemesi üzerine İzmir Şehir Hastanesi'nde acil tedavi altına alınan Alya, ventilatör desteğiyle yaşam mücadelesi vermeye başladı.

HASTANEDEKİ SON ANLARINDA NELER YAŞANDI?

Hastanede uygulanan yoğun medikal tedaviler ve tekrarlanan tıbbi müdahaleler sonucunda küçük bedenin tükenme noktasına geldiğini aktaran anne Seğmen, evladının yoğun bakım odasından çıktıktan hemen sonra kalbinin durduğunu bildirdi. Yıllardır süren tedavilerin ardından gelen bu ani kayıpla birlikte, acılı ailenin hastanedeki son bekleyişi son buldu.