Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, 14 Eylül'de savcılıkta çarpıcı beyanlarda bulundu. Tançalan'ın ifadesi; sosyete düğünündeki takılar, lüks yaşam standardı ve milyonlarca liralık banka trafiğine dair dikkat çeken detayları deşifre etti.

"TAKILAR KİRALIK DEĞİL SATIN ALINDI"

Eşinin "tüm takılar kiralıktı" yönündeki ifadesini açıkça yalanlayan Çağla Öz Tançalan, takıların kiralık değil satın alma yoluyla temin edildiğini bildiğini belirtti. Düğün gecesi takılan tüm altınların organizasyonu üstlenen eşi tarafından toplanarak kendisinden alındığını ifade eden Tançalan, ziynet eşyalarını daha sonra kolluk kuvvetlerinin bir eve düzenlediği baskında odunluktaki valizin içinde gördüğünü söyledi.

"43 MİLYON TL ANANSU HAYALİ, EŞİM GÖSTERİŞ İÇİN ANONS YAPTIRDI"

Sosyal medyada viral olan ve emniyetin tutanaklarına giren "Düğüne takı ve IBAN'la 43 milyon TL geldi" anonsunun tamamen kurgu olduğunu savunan Tançalan şu ifadeleri kullandı:

"İsimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Eşim bu şekilde gösteriş amacıyla anons yapan kişiye talimat verdi. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurtmaktı. Eşimin sürekli kendisine gelen bu paraların konuşulmasını istediği için bu şekilde anons yaptırıyordu. Tutanakta geçen rakamlar tamamen hayalî ve gösteliktir. Bu şekilde insanlara hava atıyordu."

MASAK'IN MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ VE LÜKS ARAÇ DEVİRLERİ SORULDU

İfadesinde MASAK tarafından tespit edilen milyonlarca liralık hesap hareketlerine ve araç devirlerine de açıklık getiren Tançalan, annesiyle arasındaki 11 milyon TL'yi aşan transferleri "geçim masrafı ve kişisel birikimlerin iadesi" olarak tanımladı. Eşinin nafaka davası sebebiyle banka hesaplarını kullanamadığını ve yeğeninin hesabı üzerinden işlem yaptığını belirtti.

Üzerine kayıtlı lüks Porsche marka aracı kendi ticari kazancıyla aldığını iddia eden Tançalan, MASAK'ın aile içi araç devirlerini iz kaybettirme (katmanlama) olarak yorumlamasına karşı çıkarak devirlerin sadece "özel plaka değişimi" amacıyla yapıldığını savundu.

"OLMAYAN PARAYI VARMIŞ GİBİ GÖSTERİP BORÇLA YAŞIYORDU"

Kendisine yöneltilen kara para aklama suçlamalarını reddeden Tançalan, eşi Mehmet Fatih Tançalan'ın karakteri ve yaşam tarzı hakkında şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı:

"Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada, sanal dünyada gösteren birisidir. Söz konusu gösterişli yaşam tarzını da insanlardan borç alarak yaşayan birisidir."

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, şüphelilerin hesap trafiği, lüks varlıkları ve düğün anonslarına ilişkin multi-disipliner incelemesi devam ediyor.