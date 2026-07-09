Bursa'nın Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi İzzet Sokak'ta 28 Ocak tarihinde meydana gelen ve emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nun (77) hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin davanın görülmesine başlandı. Eşini öldürdükten sonra cesedini nacak ve bıçak yardımıyla parçalara ayırıp farklı çöp konteynerlerine atmakla suçlanan tutuklu sanık Adalet Uzunoğlu (69), Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada hakim karşısına çıkarak savunmasını yaptı.

"BENDEN BİLİRLER DİYE KORKTUM"

'Eşe karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu, mahkemedeki ifadesinde eşini kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. Olay sabahı uyandığında eşini merdivenlerin önünde hareketsiz yatarken bulduğunu iddia eden Uzunoğlu, "Merdivenlerden düşüp ölmüş. İterek öldürdüğümü düşünürler ve benim üzerime kalır diye korktum, haber vermedim. Evdeki nacakla 5-10 parçaya böldüm. Yaklaşık 5-6 saat sürdü. Poşetlere koyup gece saatlerinde farklı çöplere attım" dedi.

Mahkeme başkanının "Nasıl kestin, zorlanmadın mı?" sorusuna "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay kestim, zor olmadı" yanıtını veren sanık, heyetin "Kendi kendine düştü deseydiniz" şeklindeki sorusu üzerine ise "İşte iblis girmiş aklıma. O şeytan var ya. Göreceğim varmış bu yaşımda. 40 sene, 50 sene çektim, burayı görecekmişim" ifadelerini kullandı.

"EVDEN 13 KAMYON ÇÖP ÇIKTI"

Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkilinin eşini öldürmediğini, sadece cesedin bütünlüğünü bozmakla suçlanabileceğini belirterek akıl sağlığının yerinde olmadığını ve evinde çöp biriktirdiğini söyledi. Tanık olarak dinlenen çiftin çocukları F.U. ve M.U. ise annelerinden şikayetçi olmadıklarını beyan etti. F.U., olay sonrası evde yapılan aramalar sırasında ikametten 13 kamyon çöp çıkarıldığını ifade ederek "Annemin akıl sağlığı yerinde değil. Babam dışarıya karşı iyiydi ama anneme ve bize karşı iyi değildi" şeklinde konuştu. Diğer oğlu M.U. da babasının sert bir yapısı olduğunu belirterek annesinin cinayet işlediğine inanmadığını dile getirdi.

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLECEK

Mahkeme heyeti, tarafların ve tanıkların beyanlarının ardından ara kararını açıkladı. Sanık Adalet Uzunoğlu’nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının cezai ehliyet yönünden kesin olarak belirlenmesi amacıyla gözlem altına alınmasına ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.