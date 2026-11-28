İrlanda'da ayrı yaşadığı eşinin haberi olmadan 413 bin euro (yaklaşık 23 milyon TL) değerindeki süt sığırı sürüsünü satan ve parayı yurt dışına çıkaran çiftçinin tüm mal varlığı mahkeme kararıyla donduruldu.

irishtimes.com'un haberine göre Aile Hukuku Bölge Mahkemesi'nde görülen davada Hakim Francis Comerford, tarafların ortak olduğu çiftlik işletmesinin varlıklarını tek taraflı tasfiye eden çiftçi hakkında kapsamlı ihtiyati tedbir kararları aldı. Mahkeme, yurt dışında yaşadığı tespit edilen davalının, yabancı ülkelerdeki tüm fonlarını ivedilikle İrlanda'daki bir banka hesabına geri getirmesine hükmetti.

250 bin euro teminat olarak tutulacak

1995 tarihli Aile Hukuku Yasası'nın evlilik mallarının korunmasını düzenleyen 35. maddesi kapsamında verilen karara göre, ülkeye iade edilen paranın ilk 250 bin euroluk (yaklaşık 14 milyon TL) kısmı, devam eden boşanma davasında teminat olarak tutulmak üzere davalının avukatının hesabına yatırılacak. Ayrıca mahkeme izni olmadan ortak malların satışını yasaklayan hakim, çiftçinin 10 bin euronun (552 bin TL) üzerinde harcama yapmasına da engel koydu.

Satıştan gelen parayla yurt dışında ev alacaktı

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre süreç, çiftçinin eşine bilgi vermeden 2 parça halinde (138 bin euro -yaklaşık 7 milyon TL ve 275 bin euro-yaklaşık 15 milyon TL) toplam 413 bin euroya sığır sürüsünü satmasıyla başladı.

Davacı eşin avukatı, müvekkilinin bu satışların yanı sıra yıl başında hesaplardan 30 bin (yaklaşık 1 milyon 600 TL ve 13 bin 500 euroluk (yaklaşık 746 bin TL) nakit çekimler yapıldığını fark etmesi üzerine 6 Ekim'de mahkemeye başvurduğunu belirtti.

Mahkemeye sunulan beyanlarda, yurt dışına yerleşen çiftçinin internet üzerinden 40 bin euroluk (yaklaşık 2 milyon 200) sağımhane ve 70 bin euroluk (yaklaşık 3 milyon 800) tarım makinelerini de satışa çıkardığı ifade edildi.

Davalı kocanın, elindeki paranın 141 bin eurosunu (yaklaşık 8 milyon TL) yurt dışında ticari bir anlaşma için kullandığı, kalan tutarla da 400 ila 500 bin euro (yaklaşık 28 milyon TL) değerinde yeni bir ev satın almayı planladığı kaydedildi.

"Yargılamayı engellemeye çalışıyor"

Ekim ayında verilen 175 bin euronun (yaklaşık 9 milyon 600) avukat hesabına yatırılması ve mali durum beyanı kararlarına uymayan çiftçiye tepki gösteren Hakim Comerford, davalının bu tutumunun "yargılamayı engelleme çabası" olduğuna dikkat çekti.

Davalı avukatı ise müvekkilinin mahkeme kararlarına uymaması halinde karşılaşacağı ağır yaptırımlar konusunda en sert şekilde uyarıldığını mahkemeye bildirdi. Duruşma başında davalı tarafın yayın yasağı talebini de reddeden hakim, yargılama masraflarının davacı eşe ödenmesine karar verirken, çiftçiye mali durumunu eksiksiz beyan etmesi için ocak ayına kadar son bir süre tanıdı.