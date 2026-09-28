Türkiye’de geniş yankı uyandıran ve yeni gelişmelerle kapsamı genişleyen fon soruşturmasında dikkat çeken bir isim daha gündeme geldi.

Pop müziğin ünlü sanatçısı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın da soruşturma kapsamında yer aldığı ortaya çıktı...

"2 MİLYAR LİRADAN FAZLA KAR" İDDİASI

İddialara göre Melis Sandal, fon hesabından toplamda 11 milyar liralık net çekim gerçekleştirdi.

Soruşturma veya adli adımlar başlamadan önceki son iki aylık dönemde fonlardan 6 milyar 600 milyon TL net nakit çıkışı yaptığı; yine bu iki aylık zaman zarfındaki işlemler vasıtasıyla 2 milyar 350 milyon TL net kâr elde ettiği iddia ediliyor.

SANDAL: BENİM ALNIM AK

Mustafa Sandal'dan da açıklama geldi. Sandal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

-Sevgili dostlar; Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır.

- Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir. Eşim ve avukatı, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır.