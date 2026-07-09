Evliliklerde ufak tefek dekorasyon tartışmaları her zaman olur; ancak Bosna’nın kuzeyindeki Srbac kenti yakınlarında yaşayan Vojin Kusic, bu tartışmalara son noktayı koydu. Eşi Ljubica'nın sürekli evdeki duvarları yıktırmak istemesinden ve pencerelerin açıldığı manzarayı beğenmemesinden yorulan Kusic, tam 6 yıl boyunca kimsenin yardımı olmadan gizlice çalıştı ve kendi etrafında 360 derece dönebilen bir ev inşa etti.

DUVAR YIKMAKTAN YORULDU ÇÖZÜMÜ EVDE BULDU

Reuters’a konuşan yorulmak bilmez aşık, hikayesini şu sözlerle anlatıyor: "Evlendiğimizde normal bir ev yapmıştım. Eşim yatak odalarının güneşi görmesini istedi, öyle yaptık. Sonra oturma odasının yola bakmadığından, gelen misafirleri göremediğinden şikayet etti. Duvarları yıktım, odaların yerini değiştirdim. Yıllar sonra çocuklar evlenince alt kata taşındık, yine aynı şikayetler başladı. En sonunda 'Sana öyle bir ev yapacağım ki canın ne tarafa dönmek isterse oraya çevireceksin' dedim ve işe koyuldum."

ESKİ ASKERİ ARAÇ PARÇALARIYLA MÜHENDİSLİK MUCİZESİ

Üniversite eğitimi almamış olan, imalat sektöründen emekli Kusic, bu dev projeyi tamamen kendi imkanlarıyla hayata geçirdi. Evin dönen temel mekanizmasını tasarlarken eski bir askeri taşıma aracının tekerleklerini ve elektrik motorlarını kullandı. Ev, tam 7 metrelik devasa bir eksenin üzerinde milimetrik bir dengede duruyor.

Evin dönüş hızı tamamen ev sakinlerinin o anki ruh haline göre ayarlanabiliyor:

En yavaş hızda: Ev kendi etrafındaki bir tam turu hissettirmeden 24 saatte tamamlıyor. Sabah güneşiyle uyanan ev, akşamı nehir manzarasıyla kapatabiliyor.

En yüksek hızda: Ev adeta bir lunapark eğlencesine dönüşüyor ve tam bir dönüşü sadece 22 saniyede bitiriyor.

İSTENMEYEN MİSAFİRE KAPISIZ EV ŞOKU

Yaşlı adam, tasarımın eğlenceli bir avantajını daha keşfettiklerini belirtiyor. Evin giriş kapısı da binayla birlikte döndüğü için, eşi bahçe kapısından istemediği bir misafirin geldiğini gördüğünde evin yönünü hemen ters tarafa çevirerek kapıyı gizleyebiliyor! Mısır tarlalarından ormanlara, nehirden yola kadar sürekli değişen manzarasıyla bu yeşil ev, şimdi tüm dünyadan turistlerin ilgisini çekiyor.