Kayseri’de görülen karşılıklı boşanma davasında Yargıtay’dan emsal karar çıktı. Eşinin WhatsApp yazışmalarını, iş bilgisayarı üzerinden gizlice takip eden erkek ağır kusurlu bulundu.

Yargıtay, kadın lehine 500 bin lira maddi, 800 bin lira manevi tazminata hükmederken ortak çocuğun velayetini de anneye verdi.

WHATSAPP YAZIŞMALARINI GİZLİCE TAKİP ETTİ

Kayseri’de görülen davada kadın, eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığını, kendisine ekonomik ve fiziksel şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini ve evlilik sorumluluklarını yerine getirmediğini ileri sürerek boşanma davası açtı.

Erkek de eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini iddia ederek karşı dava açtı. Eşinin telefonundaki WhatsApp hesabını, kadının iş bilgisayarından web üzerinden takip etmeye başlayan erkek, yazışmaları bu yolla elde etti.

MAHKEME ERKEĞİ AĞIR KUSURLU BULDU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kayseri 2. Aile Mahkemesi, erkeğin kadının bilgisi ve rızası olmadan bilgisayarına bağlanarak yazışmalarını elde ettiğini belirtti.

Mahkeme, boşanmaya neden olan olaylarda erkeği ağır, kadını ise hafif kusurlu bularak tarafların boşanmasına karar verdi.

Erkeğin, eşinin başka bir erkekle zina yaptığı iddiasına dayanan karşı davası ise kanıtlanamadığı gerekçesiyle reddedildi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Dosyayı temyiz üzerine inceleyen Yargıtay, bir delilin hukuken geçerli sayılabilmesi için hukukun izin verdiği yöntemlerle elde edilmesi gerektiğini vurguladı.

Daire, ortak çocuğun velayetinin anneye verilmesine karar verdi. Kadın lehine 500 bin lira maddi ve 800 bin lira manevi tazminata hükmedilirken ortak çocuk için nafaka ödenmesine de karar verildi.