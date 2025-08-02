Coldplay konserinde yaşanan aldatma skandalı sonrası, aldatma konusu yeniden gündeme geldi. ARF Özel Dedektifler'den Paul Jones, eşlerin aldatma metodlarından biri olan emoji tekniğini ortaya çıkardı. Sık kullanılan emojiler arasında 2 emoji varsa büyük ihtimalle aldatılıyor olabilirsiniz. Çünkü bu teknik, gizli partnerler arasında şifreli konuşmalardan biri.

Özel dedektif Paul Jones, Sun'a yaptığı açıklamada, eşiniz ya da partneriniz tarafından aldatılıp aldatılmadığınızı anlamanızı sağlayacak kolay bir yol bulduğunu söyledi. Jones, bazılarının ilişkilerini gizlemek için aşırı yollara başvurduğunu bazılarının ise daha gizli yollar tercih ettiğini söyledi.

ZARARSIZ GÖRÜNEN BASİT KODLAR

Jones, sinsi olanların zararsız gibi görünen basit kodlar kullandığını belirtti. Genelde aldatılmalarda iletişim, ateşli fotoğraflar, gizli telefon görüşmeleri ya da şüpheli mektuplarla kurulurken, günümüzde ise masum görünen bir yöntem kullanılıyor: Emojiler.

Geçen yıl aldatma vakalarında iletişim için gündelik sembollerin kullanılmasında artış yaşandığını söyledi. Emojiler, ilk başta iletişim kurmakta masum gibi görünse de aslında daha derin anlamlar taşıdığını aktardı. Özellikle küçük görsellerin yer aldığı çok sayıda mesajda bu önemli. Bu emojiler arasında en sık kullanılan emojisi ise kruvasan emojisi. Bunun 'Kahvaltıda buluşalım' anlamına geldiğini söyledi Paul.

EŞİNİZİN BAZI DAVRANIŞLARI ASLINDA ŞÜPHELİ

Diğer emojiler arasında ise 'Müsait olduğunda bana mesaja at' anlamına gelen harf. Akşam yemeği içinse spagetti tabağı kullanılıyor. Acı biber emojisi fölrt ya da yakınlığı, Kötülüğü görme de ise gözlerini kapatan maymun emojisi tercih ediliyor. Bu emojiler özel konuşmalar anlamına geliyor.

Dedektif Jones ayrıca dikkat edilmesi gereken birkaç davranışı da, "Eşiniz aniden telefonunu gizlemeye, konuşmaları kısa tutmaya başlarsa veya garip isimler veya emojiler kullanan yeni kişiler fark ederseniz, işte o zaman soru sormaya başlamalısınız" diye uyardı.