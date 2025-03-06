Saygı, büyük çatışmalar veya derin ihanetler sonucu aniden kaybolmaz; çoğu zaman sessizce, fark edilmeden yok olur.

İlk başta her şey yolunda gibi görünse de, zamanla değişiklikler fark edilmeye başlanır. Konuşmalarınız farklılaşır, bakış açıları değişir ve bir noktada, kendinizi eskisi gibi görüp görmediğinizden şüphe etmeye başlarsınız.

Birisi size duyduğu saygıyı kaybetmeye başladığında, bunu genellikle doğrudan ifade etmez. Bunun yerine, küçük ve ince işaretlerle kendini gösterir; bu işaretler çoğu zaman gözden kaçırılır. Ancak, saygı kaybolduğunda, diğer tüm ilişkisel unsurlar da bozulmaya başlar. personalbrandingblog'da yer alan içeriğe göre

bir şeylerin ters gittiğini hissediyor ancak nedenini açıklayamıyorsanız, işte size 7 gizli işaret...

1) Görüşlerinizi reddederler

Başlangıçta, bu durum belirsizdir. Bir fikir paylaştığınızda, partneriniz hızlıca geçiştirir. Zamanla, bu daha sık hale gelir. Düşüncelerinizi neredeyse hiç dikkate almazlar, cümlenizin ortasında sizi keserler veya bakış açınızın değersiz olduğunu hissettirirler.

Bir ilişkide saygı, her ne kadar aynı fikirde olmasanız da birbirinizin düşüncelerine değer vermek demektir. Ancak partneriniz sizi ciddiye almayı bırakıyorsa, bu, sizi eşit bir birey olarak görmediğinin bir göstergesidir.

Ve bu dinamik değişmeye başladığında, diğer her şeyin de aynı şekilde bozulması uzun sürmez.

2) Aşırı derecede uysallar

Başta, her zaman sizinle aynı fikirde olan bir partnerin iyi bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Tartışmasız, itirazsız—sadece sorunsuz bir ilişki gibi görünür, değil mi?

Ancak gerçek saygı, birbirinizle dürüst ve açık bir şekilde iletişim kurmaktır. Eğer partneriniz daha önce sizi zorlayarak farklı bakış açıları sunduysa veya gerektiğinde sizi uyardıysa ve şimdi söylediklerinize sadece başını sallıyorsa, bu bir sorun olduğunun işaretidir.

Birdenbire her zaman haklı olduğunuzu düşünmeleri söz konusu olamaz. Gerçek tartışmalar yapmayı umursamayı bırakmışlardır. Artık sizi tartışmaya değer bir insan olarak görmek yerine, sizi görmezden gelirler ve sadece rutini takip ederler.

Anlaşma veya uzlaşma adı altında gizlenen kayıtsızlık, saygının azaldığının en sessiz göstergelerinden biridir; aynı zamanda fark edilmesi de en zor olanlardan biridir.

3) Sizden tavsiye istemeyi bırakırlar

İlişkinin başlangıçta, partnerin her konuda danışıyorsa; iş kararları, ailevi meseleler, hatta bir arkadaşa ne mesaj atacaklarını bile. Ancak zamanla, yavaşça, bu durum sona erer.

Eğer partneriniz artık sizi bir yol gösterici olarak görmüyorsa ve size danışma gereği duymuyorsa, bu ilişkide bir şeylerin değiştiğine işaret eder; üstelik bu değişim olumlu yönde değildir.

4) Size yönelik şakalar yaparlar

Başlangıçta, her şey eğlenceli görünür. Bu "sadece bir şaka" gibi gelir, değil mi? Ama sonra şakalar devam eder—sizin tuhaflıklarınız, hatalarınız, hatta güvensiz olduğunuz konular hakkında küçük göndermeler yapılır. Bir şekilde, sürekli olarak espri konusu siz olursunuz.

Maya Angelou'nun da dediği gibi, "Birisi size kim olduğunu gösterdiğinde, ilk seferde ona inanın." Saygı duyan bir partner, mizahı asla bir silah olarak kullanmaz.

Eğer şakalar sürekli olarak sizi küçük düşürüyorsa, bu sadece bir mizah anlayışı değil, partnerinizin sizi nasıl gördüğünün bir yansımasıdır.

Saygı azalırsa, tüm ilişki buna bağlı olarak sarsılmaya başlar. Kendinizi, sadece bir hayal gördüğünüze inandırmak veya bahaneler üretmek ne kadar kolay olsa da, gerçek şu ki, biri size saygı duymayı bıraktığında bunu hissetmeye başlarsınız.

Bu, onların sözlerinde, davranışlarında ve hatta sessizliklerinde hissedilir.