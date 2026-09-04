YENİ Parti lideri Özgür Özel, SÖZCÜ TV’de İsmail Küçükkaya ile “Günaydın Türkiyem” programında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Eski ABB Başkanı Gökçek ailesi hakkında başlatılan soruşturmanın gerçek bir soruşturmaya dönüşmeyeceğini savunan Özel, muhalefete şafak operasyonları düzenlenirken Melih Gökçek’in randevuyla ifadeye çağrılmasına tepki gösterdi:

“Bunlar benim tanıdığım kişiler. Hem AKP, hem Adalet Bakanlığı —yani Adalet Bakanı— hem de Gökçek ailesi. Vallahi burada ne olur biliyor musunuz? Burada kayıkçı kavgası olur. Burada ne olur biliyor musunuz? Mış gibi yaparlar. Ne olur biliyor musunuz? O dosyadan “Zaten soruşturulmuştu, bir şey yoktu” deyip üstünü kapatırlar.

‘96 DOSYAYA NE OLDU’

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Gökçek dönemine ilişkin 96 dosyayı savcılığa göndermek istedi. O dosyaların bir tanesinin bir yaprağı açılmadı. 96 Melih Gökçek dönemine ait satın alma, ihale, imar yolsuzluklarının bulunduğu dosyalar savcılığa bile intikal ettirilmeden Süleyman Soylu eliyle alınıp, aldırılıp, üstüne oturulup Melih Gökçek hakkında bir tek soruşturma açılmasına izin verilmedi.

‘BU MU EŞİT ADALET’

Şimdi ne oldu? Murat Ağırel gitmiş; Almanya’da Melih Gökçek’in çocuğunun, gelininin üzerine malikaneleri, bilmem neleri bulmuş, ortaya koymuş; toplumsal bir infial yükselince diyorlar ki: ‘Biz bu dosyadan soruşturma açıyoruz.’ Muhalefet mensupları sabah erken saatlerde operasyonlarla gözaltına alınırken, Melih Gökçek randevuyla ifadeye çağrıldı. Ya bu mu eşit adalet? Herhangi bir CHP’linin böyle ifadeye çağrıldığını gördünüz mü? Madem bu devlet herkese eşit davranıyorsa ya Melih Bey’in de kapısına sabah 5’te 300 tane polisle gideceksin, alıp 3 gün, 4 gün tutacaksın, işine geldiği nöbetçi hakim olana kadar oyalayacaksın, hakim karşısına çıkarıp tutuklatacaksın. Melih Gökçek’i de bir tutuklu yargılayacaksın. Ya da benim arkadaşlarıma da Melih Gökçek’e yaptığın muameleyi yapacaksın.”

Kılıçdaroğlu’nun gönlümde toplu iğne kadar yeri yok

Özel, SÖZCÜ TV yayınında, vatandaşlardan yoğun tepki alan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşma görüntülerine ilişkin açıklama yaptı:

“Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. İkisi de gündem oldu. Bir tanesi rahmetli Cevdet Selvi’nin cenazesinde. Bir tanesi adli yıl açılışında. Bir cenazede tokalaşmamak, o cenazeye siyasi gerilim yansıtmak cenazeye, cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Böyle bir şey olmaz. Ayrıca karşınızda birisi elini uzatmış onun elini bir cenazede havada bırakmak benim asla kabul edebileceğim bir şey değil. Doğru da bir yaklaşım değil.

‘TABİATIM DEĞİL’

Adli yıl açılışında da bana doğru geldi. Benden 30 yaş büyük bir insan. Elini uzatmış. Özgür Özel’in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa’nın asker kaçağı olduğunu iddia etmek aynı şeydir. Yoksa 80 yaşındaki adam gelmiş, otururken ayağa kalkmışım, elini uzatmış, elimi uzatmışım. Bir selamı almamak, bir eli havada bırakmak benim tabiatımda olan bir şey değil. Doğru bir şey değil. Benim gönül dünyamda Kemal Bey’e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış.

‘PLANIN PARÇASI OLDU’

Neden kalmamış biliyor musun? İlk kez çıkmışız ve yenmişiz Tayyip Erdoğan’ı. 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmışız. Belediyelerin nüfusunun yüzde 65’ini almışız. Ege’de tek belediye bırakmamışız. Türkiye’de belediye almadığımız bölge kalmamış. Böyle bir dönemde AK Parti bir oyun kurguluyor. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok ve bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil. Neden biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan’a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının bir parçası oldular da onun için. Bu kadar net.”

İkisi de ilk turda Erdoğan’ı yener

Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı kazanacağını belirterek, “Bırakırlarsa Ekrem ve Mansur Başkan ikisi de ayrı ayrı Erdoğan’ı ilk turda yenecek potansiyeldeler. Yani orada bir sorun yok. İlk turda Erdoğan’ı yeniyor” dedi.

‘ADAYLIK NİYETİM YOK’

YENİ Parti lideri, “Ben teknik direktörüm ve takım kazanacak. Ben yıldızlarımla maçı kazanmaya hazırlıyorum. Zaten vaktiyle böyle bakılsaydı, şu an ülkeyi CHP’den seçilmiş sonra tabii ki tarafsız biri olacaktı. Kendimle ilgili bir cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesim asla yok. Net” diye konuştu.