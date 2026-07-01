“Game of Thrones” dizisinde canlandırdığı “The Mountain” karakteriyle dünya çapında tanınan İzlandalı oyuncu Thor Björnsson, eşi Kelsey Henson ile yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.
İkilinin arasındaki dikkat çekici boy farkı, kullanıcıların ilgisini çekti.
Yaklaşık 2,05 metre boyundaki Thor Björnsson ile 1,57 metre boyundaki eşi Kelsey Henson'ın birlikte verdiği pozlar kısa sürede çok sayıda yorum aldı.
Çift arasındaki yaklaşık 48 santimetrelik fark, fotoğrafları gören bazı kullanıcıların karelerin yapay zeka ile oluşturulduğunu düşünmesine neden oldu. Ancak görüntülerin gerçek olduğu ortaya çıktı.
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Dev cüssesiyle dikkat çeken Björnsson'un yanında Henson'un daha kısa görünmesi, sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.
2017 yılında Kanada'da tanışan çift, 2018 yılında dünyaevine girdi. Thor Björnsson ve Kelsey Henson, yıllardır sosyal medya hesaplarından birlikte kareler paylaşırken, boy farkları da takipçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
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