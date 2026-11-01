Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan’ın da aralarında bulunduğu 27 kişinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 7’si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

28 Ekim’de adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerden Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan ile Y.O, H.T. ve A.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Başkan Doğan, tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

DUYGULANDIRAN MESAJ

Şeniz Doğan mesajında; “Sevgili hemşerilerim, Merkezefendi’yi de sizleri de çok seviyorum. Yaşadığımız zor günlerin geçeceğine yürekten inanıyorum. Birlikte göreceğimiz nice güzel günler gelinceye kadar oğlum Reşat Çınar sizlere emanet. Sağlıkla kalın.” Doğan’ın tutuklanmasının ardından 27. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Girgin de sosyal medyadan Doğan’a destek verdi. Girgin, “Halkına ihanet, AKP’ye biat etmediği için bedel ödetmeye kalktığınız Şeniz Doğan yalnız değildir. Yanındayız” ifadelerini kullandı.