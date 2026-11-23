ABD’nin 46’ncı Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Pensilvanya’daki Philadelphia Uluslararası Havalimanı’nda yolcular tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Biden’ın, üzerinde “Philadelphia Police” yazan elektrikli araca bir polis memurunun yardımıyla bindiği ve terminal içerisinde ilerlediği görüldü.

Jill Biden’ın da aynı türden başka bir polis aracında oturduğu anlar kaydedildi.

ELİNDE ÇANTASIYLA YÜRÜDÜ

Görüntülerin devamında Joe Biden’ın terminaldeki kapılar bölümünde elinde kahverengi deri bir çantayla yürüdüğü görüldü. Çiftin havalimanından hangi noktaya seyahat edeceğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Biden’ın başkanlık dönemine ilişkin anılarını kaleme aldığı “Promise Me, America” adlı kitabı 17 Kasım’da yayımlandı. Eski başkan, kitap öncesinde yaptığı açıklamada kanser tedavisi nedeniyle tanıtım kapsamında planlanan etkinliklerin sayısını azaltacağını duyurmuştu.

Sosyal medya paylaşımında sağlık durumuna değinen Biden, “Bazı günler diğerlerinden daha iyi geçiyor. Bu beni durdurmadı ama bazen yavaşlatıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Biden, söz konusu açıklamasından kısa süre sonra, 10 Kasım’da İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen bir törene sürpriz şekilde katılmıştı. Eski başkan, oğlu Hunter Biden’a Trinity College’da verilen ödül töreninde yer almıştı.

PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Joe Biden’a Mayıs 2025’te kemiklere yayılan agresif prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklanmıştı. 2025 sonbaharında radyoterapi gören Biden, Eylül 2026’da yaptığı açıklamada tedavisinin “amaçlandığı gibi işe yaradığını” belirtmişti.

84 yaşındaki eski başkanın tedavi süreci nedeniyle kamuoyu karşısındaki programlarını sınırlı tuttuğu biliniyor.