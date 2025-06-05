Eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın büyük kızı Malia’nın artık profesyonel hayatında “Obama” soyadını kullanmıyor.

Babasının mirasının gölgesi altında ezilen genç yönetmen, filmleriyle hatırlanmak istiyor

Annesi Michel Obama, hem Malia’nın hem de Sasha’nın kendi kimliklerini oluşturmak istediklerini söyledi. Soyisimleri genç kadınların üzerine yük oldu.

SOYİSMİNİ GİZLEDİ

Malia, yazıp yönettiği kısa filmi “The Heart” için Sundance Film Festivali'nde sadece “Malia Ann” adını kullandı. Soyismini gizledi.

Michelle Obama, kızlarının gençlik yıllarında kendilerini ailelerinden ayırma çabası içinde olduklarını, bu tercihin de bu sürecin doğal bir parçası olduğunu söyledi.

Obama, çocuklarının aldıkları her şeyin kendi emekleriyle geldiğine inanmasının onlar için önemli olduğunu vurguladı.

Eski ABD Başkanı, “İnsanlar onların sadece aileleri yüzünden şanslı olduklarını, her şeyin önlerine serildiğini sanmasınlar istiyorlar” dedi.

'İLK İZLENİM ÇOK ÖNEMLİ'

Michelle Obama, kızlarının bu algıya karşı oldukça hassas olduklarını, kendilerini ispatlama arzularının çok güç olduğuınu ifade etti. Malia’nın ilk filminde soyadını kullanmamasının bu isteğin bir parçası olduğunu belirtti.

Barack Obama da daha önce benzer açıklamalarda bulunmuştu. Malia’nın filmini izleyenlerin onu Obama soyadıyla değil, eserinin kalitesiyle tanımasını istediğini söylemişti.

Obama, “Ona, insanların kim olduğunu anlayacağını söyledim ama o, ilk izlenimin soyisminden bağımsız olmasını istediğini söyledi” dedi.