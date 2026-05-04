Eski Adalet Bakanı CHP'li Seyfi Oktay, rahatsızlanınca uluslararası Keçiören Hastanesine kaldırıldı. SÖZCÜ'nün görüştüğü Oktay, durumunun iyi olduğunu belirtti. Bazı tetkiklerin hastanede devam edeceğini söyledi. SEYFİ OKTAY KİMDİR? 1934 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Ballıkaya köyünde dünyaya gelen Seyfi Oktay; ilkokulu köyde okudu. Girdiği parasız yatılı okul sınavlarını kazanarak ortaokulu Bilecik'te, liseyi ise Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı olarak okuyan Oktay; lisans öğrenimini Ankara Ünivesitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayarak serbest avukatlığa başladı. 1991 seçimlerinde tercihli oylarla Ankara 2. Bölge 1. sıradan milletvekili olarak parlamentoya giren Oktay, Grup Başkanvekili seçildi ve ardından DYP-SHP Koalisyonu ile kurulan 49. Hükümette Adalet Bakanı olarak yer aldı.

